Sabrent uvedl SDXC UHS-II kartu s 1TB kapacitou a podporou V60

Společnostmá v nabídce novou paměťovou kartu(SD-TL60-1TB) s kapacitou 1 TB. Samotná kapacita není přímo rekordní, nicméně netradiční je tu spojení kapacity a rychlosti. Karta totiž splňuje nejen tradiční rychlostní standard Class 10, ale také Video Class 60. To znamená, že zvládá trvalý zápis rychlostí 60 MB/s, což je důležité pro záznam videa. Znamená to, že by bez problémů měla zvládat datový tok 480 Mbps. Připomeňme, že s výjimkou karty Angelbird je u 1TB karet standardem pomalejší Video Class 30.