Samsung chce pokořit Sony na poli snímačů, to totiž trpí banem na Huawei

Na trhu se snímači je docela jasná situace. Jedničkou je s velkým přehledem společnost Sony, která měla v roce 2019 opravdu významných 53,5 % trhu. Zájem o její snímače je obrovský a drtivou většinu logicky tvoří ty do mobilních telefonů a nikoli fotoaparátů. Sony vždy upřednostňovalo své největší zákazníky, kterými jsou Apple a Huawei, což se mu ale nyní může vymstít. Poněvadž nebylo schopno uspokojit obří poptávku a prioritu měli tito dva výrobci, mnoho dalších výrobců telefonů začalo odebírat snímače i od Samsungu, který své portfolio významně rozšiřuje především o modely s obřími rozlišeními a slučováním pixelů. Dnes není nic divného mít 48MPx, 64MPx nebo dokonce 108MPx čip v telefonu a vypadá to, že by se brzy mohly stát relativně běžné i 144MPx a 180MPx snímače.



To zlepšilo situaci pro Samsung, ale současně je tu jeden problém pro Sony. A tím je Huawei. Americký ban na tuto společnost omezuje možnost dodávat snímače této čínské společnosti, přestože je Sony japonskou a nikoli americkou firmou. Ban samotný i omezil konkurenceschopnost telefonů Huawei, jejichž prodeje se na mnoha místech světa snížily. Předpokládá se, že dodávky pro Huawei tvořily 20 % příjmů z prodeje snímačů, což by znamenalo, že tržní podíl Sony by se takto mohl dostat někam ke 40 %.

Samsung by pak z dnešních 18,1 % mohl vyskočit a překonat 20% hranici. Jeho cílem je do roku 2030 překonat Sony. Tak uvidíme, zda se mu to podaří lépe než plánovaná dominance na trhu s CSC plánovaná na rok 2015, která byla ve skutečnosti rokem jeho odchodu z trhu. Pro zajímavost, OmniVision (USA) má pak asi 12 % trhu, On Semiconductor (USA) asi okolo 4 %. Také je otázkou, co se stane s novým americkým prezidentem Joem Bidenem, jehož příchod by mohl pozměnit situaci v americko-čínských vztazích.



