Samsung chce vyvinout 600MPx snímače "pro všechny"

Společnost Samsung svým posledním prohlášením jistě způsobí vstávání vlasů hrůzou na hlavě nejednomu fotografovi. Yongin Park, vedoucí Samsungu LSI (výroba snímačů nebo procesorů), se totiž nechal slyšet, že společnost hodlá v budoucnu vyvinout snímač s extrémně vysokým rozlišením 600 MPx, což by mělo překonávat rozlišení lidských očí, které se přirovnává k ekvivalentu přibližně 500 MPx. Dnešní fotoaparáty přitom mají obvykle rozlišení jen v řádech desítek MPx.



Yongin Park, vedoucí Samsung LSI

Samsung si je vědom toho, že vysoké rozlišení přináší i nějaké ty problémy. Jednoduše by sice šlo prostě vyrobit čip, na který by se ale jen umístilo obrovské množství pixelů dnešních velikostí, což by ale zákonitě znamenalo obrovský čip. V případě smartphonů je ale něco takového nemyslitelné a je nutné pro zvýšení rozlišení jít s velikostí pixelů ještě níže. Samsung dodává, že zatímco se v minulosti předpokládalo, že velikost pixelu už nebude moct jít po 0,8 μm, Samsungu se podařilo přijít i s ještě menšími 0,7μm pixely. Samsung dále přiznává, že malé pixely přináší nevýrazné snímky kvůli velmi malému množství světla, které přijímají.

S vysokým rozlišením ale přichází i technologie, které jednotlivé pixely slučují, nebo umožňují jiné hrátky s nimi, což dokáže zvýšit kvalitu obrazu. Čipy ISOCELL tak přišly s technologií Tetracell, která slučuje pole 2×2 pixely, poslední Nonacell zvládá dokonce 3×3 pixely. Maličké 0,8μm pixely se tak mohou ve výsledku chovat podobně jako velký 2,4μm pixel a přinášet i některé výhody jako HDR z jednoho snímku.

Nové 600MPx snímače ale nemusí nutně mířit zrovna do smartphonů. Samsung hovoří o čipech "pro všechny", tedy např. pro autonomní vozy, drony, zařízení IoT a využití mají najít také v různých průmyslových a zdravotnických oblastech. Snímače se totiž dají vyrábět i jako citlivé na jiné vlnové délky světla než ty, které vidí lidé, a Samsung vidí velký potenciál např. v UV snímačích pro detekci rakoviny kůže, infračervené pak např. v zemědělství.

