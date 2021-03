Samsung ISOCELL 2.0 přináší lepší citlivost i přesnější barvy

Společnostdále vylepšuje své snímače ISOCELL. Když tato technologie přišla, zavedla fyzické bariéry mezi pixely, čímž se snížily úniky fotonů do sousedních pixelů (přeslechy - crosstalk). To významně vylepšilo barevnou přesnost i schopnost absorbovat a zpracovat více světla. Později přišla technologie ISOCELL Plus , která změnila materiál této bariéry v horní části pixelů. Ten byl původně kovový, zde se ale materiál změnil, a ačkoli stále obsahoval trochu kovu, jeho odrazivost byla lepší a pohlcoval méně světla. Ale ani to nestačilo, a takdíky více reflexnímu materiálu dále zlepšuje odrazivost spodní části bariéry.