Samsung poodhalil informace o 108MPx Nonacell čipu pro Galaxy S20 Ultra

V nabídce Samsungu se objevují nové smartphony Galaxy S20 Ultra, které po dlouhé době 12MPx senzorů u řady Galaxy S přichází se 108MPx snímačem. Není však třeba obávat se vyššího šumu, protože spolu s navýšením rozlišení se velmi výrazně zvětšila i plocha snímače a výsledné fotografie mají nadále 12MPx rozlišení (jen z výrazně větší plochy). Nový čip ISOCELL Bright HM1 disponuje technologií Nonacell, která přináší slučování pixelů v matici 3×3 místo 2×2 u Tetracell. Na vznik jednoho pixelu v obraze se tak podílí rovnou devět pixelů, každý má velikost 0,8×0,8 µm. Poněvadž se slučují 3×3 pixely, výsledný pixel je tak tvořen z překvapivě velké plošky 2,4×2,4 µm, čímž se dostává zhruba na úroveň 1,0" 20MPx senzorů.



Rozdílem je proti nim jen menší 1/1,33" úhlopříčka, která odpovídá oněm 12 megapixelům. Ve třídě smartphonů tak má nadprůměrně velkou úhlopříčku a díky slučování může nabídnout i "bezeztrátový" 3× digitální zoom s rozlišením 12 megapixelů, v podstatě obdobu PureView od Nokie. Se zoomováním se pouze snižuje míra over-samplingu ze 3×3 průběžně až na 1×1 (pochopitelně, snižování over-samplingu snižuje jeho přínosy, a tedy zvyšování zoomu kvalitu degraduje). Zajímavostí je však to, že celá tato matice 3×3 je tvořena jen pixely jedné barvy, což má pomoci pořizovat HDR fotografie i video z jediné expozice pro jeden snímek díky funkci Smart-ISO, současně to má díky slučování snižovat šum. Ten bude sice kvůli předělům mezi pixely větší, než kdyby šlo přímo o 2,4µm pixel, ale ten by zas neměl výhodu v HDR záznamu.

Nový snímač zvládá dokonce i záznam 8K videa při 24 fps. UHD 4K video si užijete až při 60 fps, slow-motion pak zvládá ve Full HD při 240 fps a v HD dokonce při 960 fps. Podporována je i elektronická stabilizace využívající data z gyro senzoru a fázové zaostřování Super-PD. Tento fotoaparát má 79° úhel záběru a vzhledem k velké úhlopříčce senzoru překvapivě dobrou světelnosti F1,8. K dispozici je také optická stabilizace obrazu.



Vedle 108MPx snímače má Galaxy S20 Ultra také širokoúhlý modul s 12 MPx (120° úhel záběru, světelnost F2,2 a 1,4µm pixely) a teleobjektiv se 48 MPx. Ten má úhel záběru 24°, jeho snímač má 0,8µm pixely (1,6µm ve 12MPx režimu) a světelnost F3,5. Samsung tak hovoří o 10× Hybrid Optic Zoom a 100× Super Resolution Zoom. Výčet pak doplňuje hloubková kamerka DepthVision. Přední kamerka má pak 40 MPx s 0,7µm pixely (ve špatném světle produkuje 10MPx snímky s 1,4µm pixely). Má úhel záběru 80° a světelnost F2,2.

