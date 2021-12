Samsung připravuje čip ISOCELL GWB s bílými pixely

Společnost Samsung je velkým výrobcem snímačů pro telefony a do budoucna se počítá i s modely, které by měly mít masku RGBW. Připravovaný čip ISOCELL GWB by měl mít právě takovou. Zatímco tradiční čipy mají červený, modrý a dva zelené pixely, zde by jeden zelený měl být nahrazen bílým.

Díky tomu by se jeho citlivost zvýšila zhruba 3násobně (rozpoznal by jas, ale už nikoli barvu) a čip by tak byl citlivější. I když by v daném pixelu nebyl záznam barvy, dle Samsungu by vyšší citlivost přesto mohla zajistit vyšší barevnou přesnost. Snímač byl vyvinut s výrobcem telefonů Tecno Mobile, má 64MPx rozlišení a patrně se objeví v jednom z telefonů Tecno (a možná nejen tam). Spekuluje se, že Samsung vyvíjí i 50MPX verzi s RGBW.

