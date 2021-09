Samsung uvedl 200MPx snímač ISOCELL HP1 a 50MPx GN5 s Dual Pixel Pro

Mobilní telefony budou moci využívat služeb dalších dvou zajímavých snímačů od Samsungu. Nový model ISOCELL HP1 je opravdu extrémistou, nabízí totiž rozlišení 200 MPx při 0,64μm pixelech. To znamená rozlišení 16384×12288 pixelů. Ačkoli Samsung neuvádí úhlopříčku čipu, z výše zmíněného můžeme spočítat velikost, která by měla být 10,5×7,9 mm. Z toho vychází, že by mělo jít o čip typu 1/1,2". Tento snímač má technologii ChameleonCell (místo TetraCell a NonaCell), kdy se může přepínat mezi snímáním ve 200 MPx, 50 MPx se slučováním 2×2 pixelů a 12,5 MPx, kdy slučuje rovnou 4×4 pixely. V takovém případě se už dostane na plochu ekvivalentní 2,56μm pixelu. Umí také natáčet 8K video při 30 fps.



Druhým snímačem je ISOCELL GN5. Ten je zajímavý svou technologií fázového zaostřování Dual Pixel Pro. V každém pixelu má dvě fotodiody a je dle výrobce prvním čipem s 1,0μm pixely a technologií Front Deep Trench Isolation (FDTI), který něco takového nabízí. Celkem jich tu najdeme milion, rozlišení čipu je pak 50 MPx. Současně se ale zapracovalo na vlastnostech čipu tak, že má nižší přetékání náboje mezi pixely i větší FWC (Full-Well Capacity), tedy množství náboje, který je schopen zachytit, než dojde k saturaci. Snímač by měl mít rozměry cca 8,2×6,1 mm, což by měl být zhruba typ 1/1,5".

