Samsung uvedl Galaxy S23, model Ultra dostal 200MPx senzor

Samsung představil novou generaci své vlajkové lodi v telefonech, řadu Galaxy S23. Ta bude opět dostupná ve třech variantách, kompaktní S23, větší S23+ a pak největší variantě Ultra, která posouvá schopnosti focení ještě dál. My se zde podíváme především na to focení. V tomto jsou S23 a S23+ stejné a najdeme tu základní fotoaparát s rozlišením 50 MPx a 1,0µm pixely (2,0µm slučovanými), objektivem se světelností F1,8, úhlem záběru 85°, máme tu i zaostřování Dual Pixel, funkci Adaptive Pixel nebo Super HDR. Ultra širokoúhlý modul nabídne 12 MPx, 1,4µm pixely, 120° úhel záběru, světelnost F2,2 a také on je vybaven ostřením Dual Pixel. Nakonec tu máme ještě 3× teleobjektiv se světelností F2,4 a 10MPx čipem s 1,0µm pixely, 36° záběrem. V případě přední kamerky je tu u všech 12MPx modul s 1,12µm pixely, zaostřováním Dual Pixel a objektivem se světelností F2,2 a 80° úhlem záběru.





Galaxy S23 Ultra nicméně dostává nový 200MPx fotoaparát s 0,6µm pixely ( ISOCELL HP2 ). Ten spolupracuje s objektivem o světelnosti F1,7, úhlem záběru 85° a máme tu zaostřování Super Quad Pixel i podobné technologie jako u slabších modelů. Vedle 12MPx ultra-širokoúhlého a 10MPx 3× telemodulu (tentokrát s většími 1,12µm pixely) je tu ještě 10× telemodul se světelností F4,9, 10MPx rozlišením, 1,12µm pixely, 11° úhlem záběru a zaostřováním Dual Pixel (u obou teleobjektivů). Všechny tři verze podporují vícesnímkové zpracování videa s odšumováním z více po sobě jdoucích expozic, mají také vylepšenou optickou stabilizaci OIS. Máme tu 8K video až při 30 fps, 4K video do 60 fps včetně HDR. Slow-motion je podporováno v 1080 při až 960 fps (podle všeho půjde o převzorkované video do tohoto rozlišení)

Galaxy S23 má menší 6,1" obrazovku s rozlišením 2340×1080 pixelů a adaptivní frekvencí 48-120 Hz. Jeho rozměry jsou 146,3×70,9×7,6 mm, hmotnost činí 168 gramů. Galaxy S23+ zvyšuje úhlopříčku na 6,6 " a rozměry na 157,8×76,2×7,6 mm, hmotnost se vyšplhá na 195 gramů. Nakonec je tu Galaxy S23 Ultra s větší 6,8" úhlopříčkou, displejem Dynamic AMOLED, vyšší je také rozlišení (3088×1440 pixelů) a obnovovací frekvence mají širší rozsah 1-120 Hz. Telefon má míry 163,4×78,1×8,9 mm, hmotnost je dokonce 233 gramů (s mmWave pak 243 gramů). U všech telefonů máme hliníkový rám Armor Aluminum, ochranné sklo

Všechny modely jsou vybaveny 8jádrovým procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (s vyššími takty než standardní 8 Gen 2, konkrétně 3,36+2,8+2,0 GHz). S23 bude k dispozici v konfiguraci 8+128GB (23490 Kč) nebo 8+256GB (24990 Kč), S23+ přijde jako 8+256GB (29990 Kč) nebo 8+512GB (32990 Kč). Vrcholný model Galaxy S23 Ultra bude k dispozici jako 8+256GB (34990 Kč), 12+512GB (39490 Kč) a 12GB+1TB (44990 Kč). V předobjednávkách ale získáte 2násobné úložiště zdarma (platí pro 1TB variantu). Pokud jde o baterie, ty mají kapacitu 3900, 4700, resp. 5000 mAh. Zatímco S23 podporuje max. 25W nabíjení, ostatní modely si troufnou na 45 W. Najdeme zde Bluetooth 5.3 a Wi-Fi 6E, podporovány jsou také mobilní sítě 5G. Operačním systémem je Android 13 a Samsung slibuje 5 let bezpečnostních aktualizací.