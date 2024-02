Samsung uvedl microSD s obří kapacitou 1 TB i superrychlou microSD s 800 MB/s

Datové toky se stále zvyšují, což zvyšuje potřebu vysokých kapacit i rychlostí. Zejména to první řeší nové karty Samsung Evo Plus a Pro Plus, které budou nově dostupné v malém formátu microSDXC a současně ve vysoké kapacitě 1 TB. Samsungu se to povedlo spojením 8 vrstev 1Tb V-NAND čipů. Karty splňují standardy Android A2, Video Class V30, mají rozhraní UHS-I U3 a dostupné budou od třetího čtvrtletí letoška.



Samsung 256GB SD Express. Zde je jasné, že jde o nový formát SD Express, který má teoretickou Ještě zajímavější je microSDXC karta. Zde je jasné, že jde o nový formát SD Express, který má teoretickou max. rychlost až 985 MB/s , v případě této karty Samsungu jde o 800 MB/s. To je o 40 % rychlejší než SATA SSD a zhruba 4násobek nejrychlejších microSD karet s UHS-I, které v některých případech na speciálních čtečkách zvládají až 200 MB/s. Pro udržení rozumných teplot je tu technologie Dynamic Thermal Guard (DTG). Na trh se dostane ještě letos.