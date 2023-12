Samsung vyvíjí snímače s procesory pro AI

Zejména v mobilní fotografii hraje čím dál tím větší roli umělá inteligence. Klasické úpravy snímků se zpravidla provádí v ISP hlavního procesoru telefonu, ty jsou ale poslední dobou vybavovány i speciálními částmi pro běh algoritmů umělé inteligence (NPU), což se může využít právě i pro zpracovávání obrazu a jiné úlohy. Samsung nicméně uvažuje nad tím, že by se o tyto funkce mohl postarat rovnou sám senzor.

Podle zákulisních informací právě něco takového firma vyvíjí. Teoreticky by to mohlo přinést kratší latence a spekuluje se i nad nižší spotřebou díky optimalizaci takového čipu jen pro vybranou sadu úloh práce s obrazem, jako je např. rozpoznávání obličeje nebo objektů. Na druhou stranu NPU v hlavních procesorech jsou zpravidla vyráběna pokročilejšími procesy, takže těžko odhadovat, co by něco takového mělo vlastně přinést. Jasné je akorát to, že budoucí obrázky budou stále více a více výsledkem AI výpočtů, ať už tyto algoritmy poběží kdekoli.