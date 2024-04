Samsung zrychluje microSD karty, EVO Select a EVO Plus už zvládnou 160 MB/s

Ačkoli má rozhraní UHS-I maximální teoretickou přenosovou rychlost 104 MB/s, mnoho výrobců bylo schopno pomocí různých triků a speciálních čteček dosáhnout mnohem vyšších hodnot. To byla pravda i o kartách Samsung EVO Select a EVO Plus, které dosud zvládaly až 130 MB/s. Samsung ale přichází s inovovanými variantami, které se dostávají na 160 MB/s. Proti předchůdcům tak přidávají na maximální rychlosti 23 % k dobru. Samsung vidí cíl pro tyto karty např. v herních telefonech nebo mobilních herních konzolích, kde se vysoká rychlost čtení rozhodně hodí pro rychlejší načítání her. Využití ale najde i pro záznam velkého množství videa nebo fotografií. Obzvlášť dnes, když jsou i telefony schopné 8K záznamu nebo focení do RAWu, něco takového není k zahození (faktem ale je, že karty dnes už moc telefonů nepodporuje). Použít se dají např. i v dronech.



Karty podporují standardy UHS-I U3, Video Class 30 (trvalý zápis rychlostí alespoň 30 MB/s nebo více) a Android A2. EVO Select bude k dispozici v kapacitách 64 GB (14,99 USD), 128 GB (18,99 USD), 256 GB (29,99 USD), 512 GB (55,99 USD) a nově také v 1TB variantě za blíže neurčenou cenu, ta přijde letos o něco později. EVO Plus začne s 64GB kapacitou (15,99 USD), pokračuje na 128 GB (20,99 USD), 256 GB (31,99 USD) a končí na 60,99 USD. Samsung ještě upozorňuje, karty PRO Plus, které jsou nyní dostupné s kapacitami od 128 GB do 512 GB, budou letos rozšířeny o 1TB variantu.