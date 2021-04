Samyang uvádí AF 12mm F2 E nejen pro astrofotografii

Před dvěma týdny představila společnostnový objektiv AF 24mm F1.8 FE optimalizovaný pro astrofotografii. Nyní tu máme další takový přírůstek do rodiny, model. Jak už napovídá název, tentokrát nepůjde o objektiv pro full frame přístroje, ale nanejvýš pro APS-C CSC modely od Sony (přídomek E místo FE). Při 12mm reálné ohniskové vzdálenosti tak nabídne přepočtených 18 mm a úhel záběru 99,1°. V optické konstrukci najdeme 12 členů v 10 skupinách, mezi nimiž je jeden hybridní asférický, jeden normální asférický člen a pak 3 elementy typu ED. To vše má zajistit minimalizaci optických aberací, které by mohly být problémem pro astrofotografii, ale nejen tam.