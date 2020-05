Samyang uvádí inovované MF 14mm F2.8 a MF 85mm F1.4 MK2

Na trhu s pevnými objektivy se nově objevují dva modely společnosti Samyang, MF 14mm F2.8 MK2 a MF 85mm F1.4 MK2. Ty staví na základech již známých verzí, vylepšují však několik vlastností, díky kterým budou ještě lépe použitelné. Oba dva modely mají 9lamelovou clonu pro jemný bokeh, přibyl také kroužek pro zamčení zaostřování. Pro ty, kteří natáčí video, přijde vhod možnost zrušit aretaci clonového kroužku. Poslední novinkou je konstrukce odolná vůči vodě a nepříznivému počasí. K dispozici budou pro bajonety Canon EF, Nikon F, Sony FE/E, Fujifilm X, Canon EF-M a Micro Four Thirds.



Samyang MF 14mm F2.8 MK2 má tedy 14mm ohniskovou vzdálenost, což znamená úhel záběru 115,7°. Na APS-C je to 21 mm po přepočtu (93,9°), v případě APS-C od Canonu pak cca 22,5 mm (89,9°) a u Micro Four Thirds dosahuje 28 mm (76,2°). Světelnost má hodnotu F2,8 a clonu lze nastavit maximálně na F22. Skládá se ze 14 optických členů uspořádaných do 10 skupin. Objektiv je schopen manuálního zaostření od 28 cm a dosahuje tak zvětšení nanejvýš 0,08×. V průměru má 87 mm, na délku pak podle bajonetu 96,1 až 122,4 mm a hmotnost je 641 až 708 gramů. Nepodporuje filtry a má vestavěnou sluneční clonu.

Samyang MF 85mm F1.4 MK2 přichází s 85mm reálnou ohniskovou vzdáleností, což na full frame tělech znamená 28,3°. APS-C dává po přepočtu 127,5 mm (19,1°), v případě APS-C od Canonu je to pak 136 mm (17,7°). Micro Four Thirds těla budou znamenat přepočtenou ohniskovou vzdálenost 170 mm a úhel záběru 14,4°. Tento objektiv se skládá z 9 optických členů v 7 skupinách. Má výbornou světelnost F1,4 a také má podporovat clonu až do hodnoty F22 (na takto světelný objektiv docela nezvyklé). Zaostřit je možné od 1,1 metru a maximální zvětšení činí 0,09×. Rozměry novinky činí 78 mm v průměru, 72,2 až 101 mm na délku dle bajonetu a hmotnost je pak 541 až 599 gramů. Filtry jsou podporovány, průměr závitu má 72 mm. Ceny byly stanoveny na 359 (11.000 Kč) a 439 britských liber (13.500 Kč).



