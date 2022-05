SanDisk Extreme Pro: s 200MB/s na UHS-I 2krát rychlejší, než by měly být

Do nabídky SanDisku se dostala nová generace paměťových karet (micro)SDXC Extreme Pro. Ty mají rozhraní UHS-I U3, splňují Class 10 a Video Class 30, pro použití ve smartphonech s Androidem je to ještě A2 (u microSDHC a microSDXC). Zajímavé je však to, že ačkoli mají jen rozhraní UHS-I s teoretickou maximální rychlostí 104 MB/s, SanDisk uvádí rychlosti až 200 MB/s.



Může za to technologie QuickFlow, která v podstatě přetaktovává komunikační rozhraní, takže s kompatibilními čtečkami karet lze využít až těchto vysokých rychlostí. 32GB varianta je bez této funkce a jako jediná podporuje jen Android A1, přičemž maximální rychlost sekvenčního čtení dosahuje 100 MB/s, u zápisu pak 90 MB/s. 64GB a 128GB varianty už zvládnou ono čtení s rychlostí 200 MB/s, u zápisu ale zůstaneme na 90 MB/s. Teprve varianty s kapacitou 256 GB, 512 GB a 1 TB přesáhnou teoretické maximum u zápisu. Zde hovoříme o rychlostech 200/140 MB/s. Varianty microSDHC/micrSDXC jsou dodávány i s příslušnými adaptéry na SDHC/SDXC.



Aby bylo možné dosáhnout takových rychlostí, je potřeba mít i kompatibilní čtečku, jakou je např. nová Professional PRO-READER. Ta podporuje QuickFlow a připojuje se přes rozhraní USB-C (5Gbps), kompatibilní je např. i s tablety Apple iPad.