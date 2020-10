Razor Crest v Mandalorianu točil tvůrce Photoshopu s DSLR Canon a 3D tištěným modelem

Razor Crest tak byla natočena v podobě 24” (cca 60 cm) velkého modelu. K jeho výrobě byla využita technologie 3D tisku. Streamovací služba Disney+ uvádí druhou sérii seriálu Mandalorian , který vychází z motivů filmů Star Wars (Hvězdné války). Zajímavý je hned z několika pohledů. Zatímco většina efektů se dnes už dělá na počítači, zde chtěli tvůrci vzdát hold původní filmové trilogii a efektům, které v tehdejší době vyžadovaly využití zmenšených modelů. Seriál si tak má zachovat i kouzlo původní trilogie. Lod'tak byla natočena v podobě 24” (cca 60 cm) velkého modelu. K jeho výrobě byla využita technologie 3D tisku.

To však zdaleka není jediná zajímavost. Tyto efekty totiž točil John Knoll, jeden z tvůrců prvního Photoshopu, a netočil je pomocí profesionální kamery, ale pomocí digitální zrcadlovky série Canon EOS 5D (patrně Mark III). Tato řada je populární u filmové produkce pro video i pro stop-motion animace. To ukazuje, že fotoaparáty najdou uplatnění i v opravdu profesionální produkci. Zaujme jistě i to, že nebyl použit objektiv Canon, ale adaptovaný 28mm objektiv od společnosti Nikon. Pokud vás zajímá celý proces, nenechte si ujít více než čtvrthodinové video “film o filmu”.

