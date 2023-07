Screenshotting: generace Z preferuje screenshoty obrazovky pro lepší selfie

Liliana Madrigal je tiktokerkou s necelými 87 tisíci sledujícími. Nedávno se jí povedlo natočit virální video o tom, jak zlepšit kvalitu selfie snímků na telefonech Apple iPhone. Podle Liliany (a také mnoha komentujících) je kvalita selfie z iPhonů strašná, ale má tu být jedna oklika, jak se dostat k lepším fotografiím. Tiktokerka tvrdí, že místo toho, aby pořídila snímek selfie kamerkou, vyfotí screenshot obrazovky a výsledek je dle jejích slov výrazně lepší, zejména co se osvětlení týče. Poněkud zvláštní, když fotku i obraz na displeji má na starosti jedna a tatáž kamerka.



Video nasbíralo už přes 470 tisíc lajků a 800 komentářů, většinou souhlasných. Pokud odhlédneme od komentářů, jak jim tento fígl div nezachránil život, z těch trochu techničtějších se zde lidé víceméně shodli na tom, že Apple při zobrazování náhledu na displeji a ukládání fotky do paměti používá jiný post-processing, který fotografie dle jejich názoru zhoršuje. To by dle nich mělo být důvodem, proč je kvalita screenshotu (s výrazně nižším rozlišením) lepší.