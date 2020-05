SD Express 8.0: nové paměťovky na PCIe 4.0 mají zvládnout až 4 GB/s

SD Express 8.0 a připravuje půdu pro budoucnost.

Na přelomu června a července 2018 se objevil nový standard paměťových karet SD Expess (SD 7.0), který nabídl maximální teoretickou přenosovou rychlost 985 MB/s. V únoru 2019 se připojil i microSD Express s toutéž maximální rychlostí, nicméně standardy jsou obvykle uváděny dalece před prvními komerčními produkty, a tak si dnes relativně běžně můžeme koupit nanejvýš SDXC UHS-II karty, pokud jsme ochotni zaplatit výrazně vyšší částky než za SDXC UHS-I. SDXC UHS-III, natož SD Express bychom v obchodech hledali dost těžko. To však nevadí, SD Association přesto představuje nový standarda připravuje půdu pro budoucnost.

A co vlastně přináší? Zatímco předchozí generace byla založena na PCIe 3.1 a NVMe, SD Express 8.0 je postaveno na novějším standardu PCIe 4.0. Opět nechybí NVMe a využít je možno rovnou dvě PCIe linky. Pokud tak karta podporuje PCIe 4.0 x2 a totéž platí i o zařízení, do kterého se vkládá, lze očekávat teoretické maximum téměř 4 GB/s (přesněji 3938 MB/s). Pochopitelně pokud jedno z toho podporuje maximálně PCIe 4.0 x1 (nebo PCIe 3.1 x2), maximální rychlost spadne na 1969 MB/s.

Máme zde tedy zpětnou kompatibilitu, ale vzhledem k velkému množství kombinací je dost pravděpodobné, že se maximální rychlosti jen tak nedoberete. Kdy se karty s tímto standardem dostanou na trh, to zatím není známo, ale dá se očekávat, že to potrvá ještě několik let (pokud vůbec a trh se nebude více soustředit na CFexpress).

Ceny souvisejících / podobných produktů: