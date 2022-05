SDXC UHS-II s rychlostí 300 MB/s a 512GB kapacitou: ProGrade Cobalt

Pokud chcete velmi rychlou paměťovou kartu a nemůžete (nebo nechcete) typ CFexpress, je zde možnost rychlých karet SDXC s rozhraním UHS-II. Společnost ProGrade Digital představila právě takovou. Její karta řady Cobalt se může chlubit 512GB kapacitou a přenosovými rychlostmi 300 MB/s u čtení a 250 MB/s u zápisu.

Splňuje standard Video Class 90, její rychlost by tedy při zápisu videa neměla spadnout pod 90 MB/s (720 Mbps). Karty by měly být odolné rentgenu, nárazu, mají pracovat při teplotách od -25 °C do +85 °C. Pokud jde o cenu, ta činí 460 USD. Pro koho by bylo 512 GB moc, firma má stále v nabídce 256GB, 128GB a 64GB modely.