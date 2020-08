Selfie, postrach muzeí: rakouský turista při focení soše ulomil prsty

Při focení selfie vzniklo už spoustu nebezpečných situací. Nemálo z nich skončilo zraněním nebo dokonce i smrtí focených, případně byl poškozen majetek. Poslední případ z Itálie spadá do poslední kategorie. Skupina rakouských turistů se vydala do Itálie a 31. července navštívila Museo Antonio Canova, italského umělce žijícího mezi lety 1757 až 1822. V muzeu (v Possagnu na severu Itálie) je i originální sádrový model, který byl využit pro tvorbu finální verze mramorové sochy Paoliny Borghese Bonaparte z roku 1804. Ta je umístěna v Galleria Borghese v Římě. A právě tento přes 200 let starý model sice přežil dvě světové války (byť v té první byl při bombardování muzea poškozen), ale poškodil jej i nájezd "selfíčkářů".



50letého muže z rakouské skupiny nenapadlo nic chytřejšího, než si sednout na sochu. Nechtíc ji takto ulomil několik prstů na noze a rychle se pak z muzea vypařil, aniž by nahlásil incident. Toho se však podařilo vypátrat a tentokrát k tomu přispěla i koronavirová pandemie. Ta totiž způsobila, že se lidé musí při vstupu do muzeí zapisovat, aby je v případě detekce nákazy bylo možné zpětně dohledat. Pak už jen stačilo spárovat záznam z CCTV kamer se seznamy a najít ho. Muž se pak k činu pod tíhou důkazů přiznal. Jaký bude postih, to je ještě nejasné, nicméně návrh nového zákona by měl umožňovat za zničení umění uložit až 8 let vězení a pokutu 100 tisíc EUR. Muzeum chce model sochy opravit co nejdříve a zvažuje se, že bude zabráněn přístup k ní.



