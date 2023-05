Shutterstock kupuje GIPHY od Mety, ta kvůli regulátorům prodělala stovky mil. USD

GIPHY společností Meta (dříve Facebook). V květnu 2020

Velké akvizice firem musí projít přes různé regulátory a ten britský, Competition and Markets Authority (CMA), zastavil už nejednu transakci. V poslední době se zmiňuje zejména ve spojení největší herní akvizice, kdy má Microsoft v plánu koupit Activision Blizzard. Právě CMA dala celé transakci stopku . Další transakcí, kterou překazila, byl nákupspolečností(dříve Facebook). V květnu 2020 zahájila nákup GIPHY, které nabízí v sociálních sítích, ale nejen tam, nejrůznější animované GIFy a nálepky. CMA se bála, že by tento nákup mohl znamenat omezení přístupu ke GIPHY konkurenčních sociálním sítím a začala transakci v srpnu 2021 vyšetřovat . To dopadlo pro Metu špatně, a tak ji v listopadu 2021 přinutila GIPHY odprodat. Meta se bránila, ale v říjnu 2022 se nakonec podvolila a s odprodejem souhlasila

Shutterstock. Ta k projektu přišla dost levně, dala za něj totiž jen 53 milionů USD. Pro Metu je to ztráta, neboť se hovoří, že ta GIPHY koupila za částku okolo 315-400 milionů USD (odhady se různí), takže zde můžeme hovořit o ztrátě okolo 262-350 mil. USD kvůli britskému regulátorovi a dalších 50 mil. USD k tomu za to, že při vyšetřování nespolupracovala. Evropa obecně Metě moc nepřeje, je to totiž jen pár dní, co v Irsku dostala rekordní

GIPHY je obrovským systémem, denně má okolo 15 miliard impresí a je přes své API integrován do 14 tisíc různých projektů. Jeho byznys model je ale omezený, zahrnuje např. sponzorované GIFy, a je otázkou, co s ním provede nový majitel. Tím se stává fotobanka.

Shutterstock říká, že v letošním roce se GIPHY na příjmech společnosti nijak zvlášť nepodepíše, ale v roce 2024 se bude snažit jeho byznys model posílit. Co to přesně znamená, to teprve uvidíme. I to, zda se koupě projektu GIPHY Shutterstockem nějak projeví v možnostech pro tvůrce pracujících pro fotobanku, ukáže až budoucnost.