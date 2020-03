Shutterstock se podvolil čínské cenzuře. Komu se to nelíbí, může jít

Zhruba pětina z 1000 zaměstnanců fotobanky Shutterstock podepsala petici, ve které nesouhlasí s cenzurou snímků nabízených v Číně. Zdejší vládě se nelíbí, že by zde lidé mohli vyhledávat některá problematická témata včetně tchajwanské vlajky. Takový dotaz by neměl být povolen a fotobanka by na takový dotaz v Číně neměla nic vyhledat. Vedení fotobanky se nicméně rozhodlo podvolit se nátlaku a vyhledávání pro Čínu upravit.

Jinak by se totiž mohlo stát, že by byla v Číně zakázána (a nemohla tak prodávat ani snímky, které jsou v pořádku), což by bolelo fotobanku i mnohé z více než milionu přispívajících fotografů, ilustrátorů a kameramanů. Shutterstock nespokojeným zaměstnancem vzkázal, že pokud se jim rozhodnutí fotobanky nelíbí, mohou si jít hledat jinou práci. Zatímco petici podepsalo kolem 200 lidí, v souvislosti s cenzurou dobrovolně odešli jen tři zaměstnanci.