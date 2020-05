Shutterstock totálně překopal systém provizí: fotografové zuří a mažou portfolia

Dnešní den je ve znamení totálního překopání provizní struktury na fotobance Shutterstock. Dosud byla docela jednoduchá a rozdělená podle toho, kolik fotograf, ilustrátor nebo kameraman vydělal za celou dobu. Tyto hranice byly $500, $3000 a $10000. To se ale nyní mění a provize budou vždy počítány z ceny balíčku, kterou zaplatil zákazník. Tím se úplně překope celý systém, protože nyní Shutterstock kvůli zaručeným provizím pro fotografy získával nejméně na zákaznících, kteří si předpláceli největší plány (tam mohl být dokonce i ve ztrátě a fotografy dotovat), ale nyní to bude naopak a právě na těchto zákaznících budou získávat nejméně fotografové. A to už od 1. června 2020.



Přehled systému v dnešním stavu najdete v tabulce níže. Za fotografii přes předplatné dostal fotograf $0,25 až $0,38, za jednotlivý snímek On Demand v nižších rozlišeních $0,81 až $1,24 (tyto licence v praxi téměř nikdo nevyužívá), případně ve vyšších rozlišeních $1,88 až $2,85. Za rozšířenou licenci to bylo 20 % až 30 % (max. $80 až $120) a za video to bylo vždy 30 %. Tyto provize byly slíbeny doživotně. Shutterstock ale asi nechápe význam tohoto slova a je to už podruhé, co zrušil něco doživotního (před pár lety to byly doživotní provize za přivedeného fotografa). To vše se nyní změní, protože provize budou celoplošně pro všechny typy licencí mezi 15 % až 40 % podle fotografovy úrovně.

původní struktura provizí, klikněte pro zvětšení

Mohlo by to vypadat, že horní hranice je krokem k lepšímu, nicméně je nutno počítat s tím faktem, že úroveň fotografa se bude 1. ledna každého roku restartovat na tu první, tedy s 15% provizí. Každý fotograf tak bude každým rokem znovu a znovu šplhat na vyšší úrovně. Čím více toho prodá, tím dříve se tam dostane, aby 1. ledna spadl se všemi shodně opět na 1. úroveň a 15% provizi. Zaručená provize nemá nikdy klesnout pod $0,1, i kdyby to podle úrovně fotografa mělo být méně.



nová struktura provizí (fotky)

nová struktura provizí (videa)

U konkurenčních fotobanek se úrovně většinou počítají dle posledních 12 měsíců, ale zde se bude v lednu vždy začínat znovu. U videa dosáhne na nynější 30% provizi až po prodeji 250 videí, což není snadný úkol. U fotografií je to jednodušší, tam jde o 500 fotek, což je mnohem snazší. Poněvadž ale procenta nic moc neřeknou, podívejme se pořádně na to, zda se jedná o zhoršení nebo zlepšení. Tabulka platí, pokud jsem nejasné podmínky Shutterstocku pochopil správně.

Plán

Cena/počet fotek

Cena za fotku

Nynější stav

L1

L2 L3

L4

L5

L6

On Demand $49 / 5

$9,8

$0,81 - $1,24 $1,88 - $2,85 (vyšší rozlišení) $1,47

$1,96 $2,45

$2,94

$3,43

$3,92

$229 / 25

$9,16

$1,37

$1,83 $2,29

$2,74

$3,21

$3,66

Předplatné $29 / 10

$2,9

$0,25 - $0,38 $0,44

$0,58 $0,73

$0,87

$1,02

$1,16

$99 / 50

$1,98

$0,3

$0,4 $0,5

$0,59

$0,69

$0,79

$169 / 350 $0,48 $0,1* $0,1* $0,12 $0,144 $0,168 $0,192 $199 / 750 $0,265 $0,1* $0,1* $0,1* $0,1* $0,1* $0,106 $249 / 750 $0,33 $0,1* $0,1* $0,1* $0,1* $0,116 $0,135 Rozšířená licence $199 / 2 $99,5 20% až 30 % (max. $80 až $120) $14,9 $19,9 $24,9 $29,9 $34,8 $39,8 $449 / 5 $89,8 $13,5 $18 $22,5 $26,9 $31,4 $35,9 $1699 / 25 $68 $10,2 $13,6 $17 $20,4 $23,8 $27,2

*Shutterstock zaručuje minimální provizi $0,1 nehledě na úroveň fotografa



Videa zde detailně probírat nemusíme, protože ta byla za procentní podíl už dnes, a to konkrétně 30 %. Jak už bylo řečeno, pro dosažení stejného podílu je potřeba prodat 250 videí, přičemž prvních 250 videí je za nižší podíl (prvních 10 kousků je dokonce za poloviční podíl, tedy jen 15 %). Pokud jde o On Demand licence, tak 5kusovou variantu zákazníci skoro nevyužívají. Mnohem častější je 25kusová varianta. Z počátku roku tak na tom budou všichni fotografové hůře do doby, než prodají alespoň 250 fotek (dostanou více než nynějších $1,88). Pokud ale byli na vyšších úrovních, pak budou strádat i v úrovni 3 (dostávali $2,48 nebo $2,70) a ti nejlepší na tom budou hůře i v úrovni 4 ($2,74 proti dnešním $2,85). Takoví budou muset prodat alespoň 2500 fotek a pak se to začne naopak lepšit (navíc nějakou dobu potrvá, než tyto vyšší provize vyrovnají ty nižší ze začátku roku).



Předplatné, to je trochu jiná kapitola. Zatímco 10 a 50kusová předplatná vyjdou výhodněji takřka pro všechny fotografy (a to někdy opravdu velmi výrazně), naopak 350 a 750kusová jsou naprostou a totální pohromou a ani ti nejlepší fotografové, kteří prodají nejvíce fotografií, se v podstatě nedostanou přes polovinu toho, co dnes. Půlka z $0,25 je sice $0,125, na což stačí 4. úroveň u 350kusové varianty, ale nestačí na to ani 6. úroveň u 750kusové verze. Navíc takový fotograf byl zpravidla na vyšší úrovni ve starším systému a dostával alespoň $0,33, ne-li $0,36 či $0,38 za stažení. Pokud někdo dosáhne na 6. úroveň s novými $0,192 nebo $0,106 (nebo $0,132 dle toho, zda bude předplatné za $199 nebo $249), pak měl ve starém systému v drtivé většině případů $0,38. A co teprve v lednu, kdy tentýž úspěšný fotograf bude prvních 100 fotek prodávat i za pouhých $0,1!



Shutterstock se nyní chlubí 325.465.000 fotografiemi s tím, že týdně přibývá 1,23 milionu nových snímků. Mnoho fotografů už oznámilo, že maže svá portfolia, tak bude zajímavé sledovat, jak moc se toto číslo změní v následujících dnech. Snad jedinou fotobankou, která se tak dnes chová vstřícně k fotografům a zvyšovala provize, je Adobe Stock (původně Fotolia). Ta navíc dává úspěšnějším fotografům Photoshop zdarma (případně i plný Creative Cloud se všemi aplikacemi).



