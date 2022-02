Sigma oznamuje vstup do další fáze vývoje full frame Foveonu

Fotoaparát Sigma s full frame snímačem Foveon se měl dostat na trh už v roce 2020. Takový čip je schopen pobrat všechny tři barevné složky v každém pixelu, nepotřebuje tedy Bayerovu interpolaci a může naplno využít schopností objektivů. V únoru 2020 ale bylo oznámeno, že tehdejší vyvíjená verze nebyla dostatečně dobrá a firma celý projekt začala znovu. Nyní se CEO firmy Kazuto Yamaki svěřil s tím, jak na tom vývoj vlastně je.



Podle jeho slov má celý projekt tři fáze. V 1. fázi se opakovaně provádí simulace nové 3vrstvé struktury, které mají potvrdit, že bude fungovat tak, jak bylo plánováno. 2. fáze je tvorba malého prototypu. Ten bude plošně malý, ale využije stejně velké pixely jako u zamýšleného výsledného produktu. Cílem je ověřit, že technologie funguje i prakticky. Nakonec je tu 3. fáze, kdy se vyrobí prototyp full frame snímače se stejnými specifikacemi, jaké má mít i finální produkt včetně příslušenství čipu.

Yamaki řekl, že Sigma právě vstupuje do 2. fáze, tedy vyrábí prototyp s malým rozlišením pro praktické ověření. Pokud to půjde dobře a výsledky budou pozitivní, bude moct přejít k další fázi, což by mohlo vyústit v uvedení nového fotoaparátu s tímto senzorem. Pokud to naopak dobře nepůjde a čip se opět projeví jako nedostatečný, bude potřeba znovu přehodnotit návrh, pokusit se ho vylepšit a zkusit to s jiným prototypem.

Ceny souvisejících / podobných produktů: