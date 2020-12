Sigma prý začne s výrobou objektivů pro Canon RF a Nikon Z

V posledních letech se objevilo několik nových full frame CSC systémů. V případě Canonu a Nikonu je tu sice výhoda možnosti využít zrcadlovkové objektivy přes adaptér, ale nabídka objektivů vyvíjených přímo pro CSC je zatím docela omezená. To by se ale v příštím roce mohlo změnit. Objevují se totiž informace, že by pro bajonet Canon RF a Nikon Z měla začít vyrábět objektivy společnost Sigma. Ta je prozatím nabízí pro L-Mount (Sigma, Leica, Panasonic) a Sony E/FE.

Konverze DSLR objektivů pro CSC bajonety by zde ale neměla smysl, ta kvůli absenci zrcadlovkových verzí dávala smysl spíše u L-Mount. U Canonu a Nikonu si člověk může koupit DSLR verze Sigmy a ty používat přes adaptér. Nabídka CSC objektivů (přímo konstruovaných pro CSC) se ale poslední dobou rozšiřuje, což je pozitivní zpráva, a profitovat by z toho mohli i majitelé CSC těchto dvou tradičních značek. Vypadá to tedy, že Sigma vyčkávala na to, s čím Canon a Nikon přijde. Jejich poslední modely jako EOS R6, EOS R5, Z5, Z6 II a Z7 II totiž vypadají dost slibně. Mimo to se dokonce hovoří o tom, že by se Sigma mohla začít věnovat i objektivům pro Fujifilm X. Tak uvidíme.

