Sigma říká, že má jen 10 % odpadu a že se bojí dalšího pádu prodejů fototechniky

Kazuto Yamakim, CEO společnosti Sigma. Ten si můžete přečíst na výše zmíněných stránkách, zde se podíváme jen na některé zajímavé informace. Yamaki např. řekl, že dnešní stav prodejů je poměrně dobrý i díky tomu, že fotografové pořád přechází z DSLR na CSC, nicméně se obává toho, že by trh mohl později opětovně začít klesat poté, co bude tento přechod dokončen. Stále rostoucí cena fotografické techniky navíc vytváří stále větší mezeru mezi telefony a fotoaparáty, což může snižovat ochotu zákazníků doplnit svůj arzenál o fotoaparát.

Dále zmínil, že Sigma je ve vývoji nových objektivů tak trochu pokusným zvířetem, protože většinou je první, kdo zkusí nějaké novinky v optice, kterou pak ostatní v případě úspěchu začnou také používat. Také řekl, že mají velmi dobrou výtěžnost výroby ve své oblasti, ta činí 90 %, což znamená, že v procesu výroby se 10 % z vyrobených členů kvůli nevyhovující kvalitě musí zahodit. Toto číslo je ve srovnání s elektronikou sice výrazně nižší, ale v oblasti objektivů jde o dobré číslo. Pokud jde o APS-C objektivy, zde má Sigma mírně zdrženlivý postoj. Yamaki naznačil, že by chtěl poměrně kompletní nabídku objektivů pro APS-C systémy, nezdá se však, že by to bylo prioritou. Další informace si můžete přečíst ve zdrojovém článku.