Sigma se hodlá soustředit na "skla" pro CSC, s DSLR se už moc nepočítá

Společnostje tradičním výrobcem objektivů, které doposud produkovala zejména pro digitální zrcadlovky. V nabídce měla i několik objektivů pro CSC fotoaparáty, poměr těchto koncepcí se ale v brzké době bude dost měnit. CEO společnosti, Kazuto Yamaki, totiž na Twitteru prohlásil, že se firma hodlá soustředit na objektivy pro CSC a většina nových modelů bude exkluzivně pro CSC.

To znamená, že se nedá moc počítat s výraznějším vývojem dalších objektivů pro DSLR nebo takových, které budou mít verze pro DSLR i CSC zároveň. Neznamená to sice, že se objektivů pro zrcadlovky rozhodně už nikdy nedočkáme, pokud se ale objeví, bude jich minimum. Především se tak počítá s vývojem full frame CSC objektivů DG DN, nicméně sám Yamaki přiznal, že roste i zájem o APS-C varianty DC DN a společností tak cítí, že by měla přidat i v této kategorii.

