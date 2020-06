Skandál u Fox News: magazín manipuloval snímky, aby zdramatizoval články

Dokumentární fotografie má svá pravidla a jedním z nich je to, že nemají být fakticky upravovány. Zatímco úpravy barev nebo kontrastu jsou v pořádku, mazání nebo přidávání objektů je nepřípustné. A právě to provedl serveru svých článků ohledně protestů iniciativy Black Lives Matter v Seattlu. Konkrétně mělo jít o snímky z Capital Hill Autonomous Zone (CHAZ), do kterých byly dodány fotografie muže se zbraní, aby poměrně poklidné protesty působily nebezpečněji . Toho editoři vyřízli z jiných snímků z téhož dne.