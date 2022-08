Sociální síť BeReal už má 10 milionů aktivních uživatelů denně

Pokud jste nikdy neslyšeli o sociální síti BeReal, tak vězte, že jde o francouzský pokus přinést do světa sociálních sítí trochu více opravdovosti. Vznikla v roce 2020 a nyní po dvou letech existence nabírá rychle na popularitě. Její princip je jednoduchý. Místo vyšperkovaných fotografií, které ukazují život mnohých lidí v lepším světle, než jaký skutečně je, aplikace BeReal jednou denně vyzve uživatele k tomu, aby na síť vyfotil snímek. Má to ale háček.



Časové okno, ve kterém tento snímek může vyfotit, má jen dvě minuty. Za tyto dvě minuty musí pořídit fotografii toho, co právě dělá, a to oběma kamerkami (přední i zadní). Má tak být vidět jak uživatel, tak i to, co právě dělá a vidí. Pokud do dvou minut svůj snímek neodešle, nemůže se podívat ani na příspěvky ostatních. Zatímco v březnu 2021 aplikaci používalo jen 10 tisíc uživatelů denně, v letošním lednu už to byly 2 miliony a nyní se už přehoupla přes 10 milionů uživatelů. V USA dokonce v počtech stažení na Apple App Store během července překonala TikTok a získala tak první místo.



Aplikace je ale prozatím známá i tím, jak moc dobře nefunguje a je nestabilní. Virálními se tak někdy stanou i příspěvky o tom, jak selhala. Jedním z nejslavnějších je záběr, kdy 2minutovka zastihla (ne)šťastnou fanynku na koncertě Harryho Stylese. Mohla mít vynikající BeReal snímek, ale je vidět jen zběsilá snaha o spuštění aplikace a vyfocení fotografie.