Sony A7 IV přijde ve čtvrtek, očekává se 4K60p v 10 bitech

Společnost Sony chystá nový full frame fotoaparát A7 IV (ILCE-7M4). Na YouTube kanálu firmy se totiž objevil stream lákající na nový fotoaparát, který se má představit 21. října v 16:00. Metadata k videu pak prozrazují mnoho zajímavých skutečností. Podle nich by tak A7 IV měla mít 33MPx full frame snímač s podporou 10fps sekvenčního snímání. Autofokus má podporovat zaostřování na oči včetně očí zvířat (a to např. i ptáků). Hovoří se o dynamickém rozsahu přes 15 EV a tiché závěrce (patrně možnost plně elektronické).



Potěší i to, že Sony přidalo rozsáhlejší možnosti pro video i do levnějších tříd. Měli bychom se tak dočkat videa ve 4K60p (to např. dražší A7R IV stále neumí), máme tu i 10bitové barvy, kódování 4:2:2, podporu HLG, S-Cinetone, S-Log3, podporu živého streamování, All-Intra záznam a XAVC S-I. Vypadá to také na polohovatelný displej, Wi-Fi 5Ghz a USB s rychlostí 10Gbps. Procesorem bude BIONZ XR.