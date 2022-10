Sony A7R V má přijít s 61MPx čipem a 8EV stabilizací

Už 26. října by se měla objevit pátá generace full frame fotoaparátu řady Sony A7R. Má jít tedy oa novinka by si měla ponechat 61MPx snímač ze svého předchůdce . Přesto ale přinese mnoho užitečných novinek. Především se dostane na mnohem výkonnější procesor, který bude více využívat systému umělé inteligence. Ta např. najde své větší využití v systému autofokusu. S výřezem z čipu zde má být 8K 24p video (to by mělo přinést zhruba 1,3× crop celkově, resp. 1,24× crop v horizontálním směru). U 4K 60p videa bychom se měli dočkat vyčítání z celé plochy snímače, a konečně se tedy v tomto rozlišení dočkáme více než 30p.