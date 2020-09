Sony chystá kompaktní full frame A7c nejen pro vloggery

Už hodně brzy by se měl představit nový full frame fotoaparát z dílen společnosti Sony. Úniky prozrazují, že by se měl jmenovat Sony A7c. Tímto by se objevila čtvrtá řada v sérii fotoaparátů A7, kde máme základní modely A7, pak verze s vysokým rozlišením A7R a varianty s nízkým rozlišením se zaměřením na nízký šum a video A7S. Řada A7c (příp. A7C) by měla být podle všeho zaměřena na kompaktnost, což by se mělo týkat i několika velmi kompaktních objektivů (patrně řady "V"), které by se měly rovněž objevit. Příchod potvrdilo několik neoficiálních zdrojů.

nynější Sony A7 III

Fotoaparát se očekává v polovině září a mluví se o podobných specifikacích jako u Sony A7 III . Je tedy pravděpodobné 24MPx rozlišení senzoru. Velikost těla by měla odpovídat spíše APS-C modelu A6600 a můžeme prý očekávat vyskakovací EVF, aby bylo tělo co nejmenší. Poněvadž má být určeno nejen pro cestovatele, ale i vloggery, měl by zde být plně otočný displej. Dále se hovoří o akumulátoru NP-FZ100, USB-C portu a jednom slotu pro SD karty. Samozřejmostí by měl být i jack pro externí mikrofon a sluchátka. Dále se nemá zapomenout na Wi-Fi (802.11ac) a Bluetooth. Pokud jde o cenu, poslední informace mluví o tom, že se má dostat lehce nad hranici $2000 (tedy přes 50.000 Kč s DPH).

