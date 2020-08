Sony: divize fotoaparátů se sice propadla, ale je cítit oživení

Sony vydalo výsledky o svém hospodaření a pro celou společnost jsou to pěkná čísla. Méně už to platí pro fotografickou divizi i divizi snímačů. Pokud vezmeme celé Sony, to za poslední čtvrtletí vykázalo příjmy 1968,9 mld. jenů, což je o 2 % více než před rokem. Provozní zisk se sice snížil o 1 % na 228,4 mld. jenů, ale čistý zisk se zvýšil na 233,3 mld. jenů, což je velmi pěkný 53% nárůst. Mohou za to především úspěchy v divizích Game & Network Services (G&NS) a Financial Services.

Pojďme ale na fotoaparáty. Ty patří do divize Electronics Products & Solutions Segment (EP&S), kam počítáme i různé audio/video produkty. Příjmy se snížily ze 483,9 na 331,8 mld. jenů, což je o 31,4 % méně. Zde se projevil dramatický pokles prodejů fotoaparátů, které byly jednou z nejvíce zasaženou kategorií pandemií. Výrazně také poklesl provozní zisk. Z 25,1 mld. jenů v plusu je nyní 9,1 mld. v minusu. Toto číslo mohlo být ještě vyšší, kdyby se Sony nepovedlo snížit provozní náklady. Výhledy do budoucna jsou ale lepší. Dle Sony se dodavatelské řetězce vrátily téměř plně do normálu a zvyšuje se také zájem ze strany uživatelů.

Divize snímačů Imaging & Sensing Solutions Segment (I&SS) tentokrát také moc neslavila. Poněvadž prodeje fotoaparátů klesly opravdu výrazně a dost špatně na tom byly i telefony, není divu, že klesla poptávka po snímačích v obou kategoriích. Příjmy tak spadly z 230,7 na 206,2 mld. jenů (-10,6 %) a zisk pak ze 49,5 na 25,4 mld. jenů (-48,7 %). Firma nicméně předpokládá, že ve střednědobém a dlouhodobém horizontu bude růst.

