Sony FX-30: hybridní APS-C fotoaparát/kamera až pro 4K120p

Sony ILME-FX30 je v podstatě APS-C variantou Fotografové stále marně čekají na nový high-endový APS-C fotoaparát od Sony, nicméně společnost představila něco, co by jím mohlo do značné míry i být, nicméně je zde pár vlastností, které by mohly některým fotografům vadit. Jde sice o kameru, nicméně v zásadě jde o hybrid mezi fotoaparátem a kamerou.je v podstatě APS-C variantou kamery FX3 . Máme tu tedy APS-C CMOS snímač Exmor R (s BSI technologií) o rozměrech 23,3×15,5 mm, který má celkové rozlišení 27 MPx. Pro fotografie se efektivně využívá 26 MPx (6192×4128 pixelů), pro video pak 20,1 MPx.

Čip je mechanicky stabilizován v 5 osách s 5,5EV účinkem, nabídne fázový autofokus Fast Hybrid AF (citlivost od -3 EV s objektivem F2,0) a jeho dynamický rozsah přesahuje 14 EV v režimu S-Log3, máme zde i profil S-Cinetone. Snímač má duální citlivost ISO (800 a 2500). Přístroj je schopen vygenerovat mapu zaostření pro lepší přehled o hloubce ostrosti, s kompatibilními objektivy a ve spolupráci se softwarem Catalyst Browse dokáže odstranit focus breathing a lépe stabilizovat video na základě dat z interního gyroskopu.



Jde především o kameru, takže tu máme 4K video max. při 59,94p, které vzniká oversamplingem ze 6K rozlišení. Maximální datový tok je 200 Mbps ve XAVC HS, resp. 600 Mbps v XAVC S-I. Využívá se až 10bitová barevná hloubka a kódování 4:2:2. FX30 podporuje záznam do H.264 i H.265. Pokud se spokojíte s crop faktorem a výřezem videa ze středové části, 4K video je podporováno až do 119,88p (280 Mbps). Slow-motion ve Full HD je pak možné natáčet až při 240 fps. Využijete-li HDMI výstup, je možné protlačit až rozlišení 4672×2628 pixelů při 59,94p a 16bitovém RAWu. Fotografie mohou být v RAWu, JPEGu i HEIFu.

Rozsah citlivostí činí ISO 100 až 32000, u fotografií ho lze rozšířit od ISO 50 do 102400. Expoziční časy mohou být od 1/8000 sekundy do 30 sekund (závěrka je výhradně elektronická, což může některým fotografům vadit stejně jako absence sekvenčního snímání, má však alespoň bracketing), u videa pak do 1/50 sekundy, resp. 1/25 sekundy v Auto Slow Shutter režimu a manuálně pak do 1/4 sekundy.

Samotná kamera váží 562 gramů, s baterií a kartou pak 646 gramů (verze s XLR modulem pak 951 gramů). Rozměry činí 129,7×77,8×84,5 mm. Spotřeba je 3,5 W u focení s objektivem E PZ 18-105mm F4 , u videa je to pak 5,6 W. Máme tu rozhraní USB-C 3.2 10Gbps, microUSB, 3,5mm jacky pro vstup i výstup, 2× XLR, HDMI-A, nechybí ani bezdrátové rozhraní Bluetooth 5.0 a Wi-Fi 802.11ac.

Sony FX30 má 3,2" displej s rozlišením 2,36 mil. bodů (1024×768 RGB pixelů), dá se vyklopit o 176° a natáčet ve 270° rozsahu. Máme tu dva sloty pro karty CFexpress Type A, nicméně jsou kompatibilní i s SDXC UHS-II. Samozřejmostí je odolnost vůči vodě a prachu, tělo je z hořčíkových slitin. Cena byla stanovena na 57.990 Kč s DPH.