Sony IMX463AQK: 40MPx full frame snímač se 160 miliony sub-pixelů

Společnost Sony je velmi dobře známým výrobcem snímačů a jednou z novinek by měl být model IMX463AQK. Půjde o snímač CMOS BSI typu 2,7", tedy full frame čip s úhlopříčkou 43,3 mm, přičemž nepůjde zrovna o obyčejnou senzor. Snímač bude mít barevnou masku Quad Bayer a sub-pixely o velikosti 2,315 µm. Těch zde bude 160 milionů. Samotný snímač ale nebude produkovat snímky s takovým rozlišením. Naopak zde budou různé režimy slučování, takže nejvyšší rozlišení, které bude možné z čipu dostat, bude 40 MPx s klasickou Bayerovou interpolací (efektivně 7776×5184 pixelů, celkově 7800×5200 pixelů). Jen každý pixel vznikne ze čtyř menších stejné barvy, což už známe např. ze smartphonů (technologie jako TetraCell a podobně). Ve výsledku se tak pracuje s obrazem z plošek o straně 4,63 µm.



Co přesně bude Sony s jednotlivými pixely dělat, to ještě nevíme (vypadá to nicméně, že bude umět přepínat nativní ISO citlivosti). Obvykle se to používá pro rozšíření dynamického rozsahu v rámci jedné expozice, nicméně dynamický rozsah full frame snímačů bývá už dost vysoký na to, aby něco takového bylo potřeba. Naopak u smartphonů to dává velký smysl. V nejvyšším rozlišení 40,31 MPx je možné se 14bitovou barevnou hloubkou dosáhnout frekvence 25,02 fps, 54,19 fps, resp. 75,61 fps dle vyčítacího režimu.



IMX465AQK bude nicméně umět ještě rozsáhlejší slučování. Při 16 sub-pixelech (režim Omnibalance RGB) tak bude výsledné rozlišení jen 10,08 MPx (sloučené pixely o dají výslednou stranu 9,26 µm, rozlišení 3888×2592 pixelů) a ve 42bitovém RGB módu (14+14+14 bitů) zvládne 75,36 fps, ve 40bitovém (13+14+13 bitů) pak až 108,62 fps. Poněvadž plocha obsahuje všechny tři barevné složky, přenáší se z každého sloučeného pixelu kompletní RGB informace, proto oněch 42, resp. 40 bitů.

Dokonce je tu i 2,52MPx režim (1944×1296 pixelů) slučující 64 sub-pixelů do jediného pixelu. To už se dostáváme na 216,57 fps ve 42bitech a 300,24 fps ve 40 bitech. Snímač dokáže vyčítat data ještě rychleji, ale to už dochází k přeskakování řádků. Při 864 řádcích (místo 1296) zvládá 450,93 fps, při 648 řádcích pak dokonce 600,18 fps (resp. 864,64 fps ve 14bitovém RAW režimu)

