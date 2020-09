Sony LA-EA5: adaptér podporuje autofokus s SSM, SAM i ozubeným převodem

Sony A-Mount to už má v podstatě za sebou, společnost Sony pro něj už pěkně dlouhou dobu nic nepředstavila. Protože se ale stále najde mnoho uživatelů, kteří mají starší objektivy pro tento systém, máme tu několik adaptérů, které dokáží zajistit možnost montáže A-Mount objektivu na E-Mount tělo (CSC fotoaparát Sony). Nyní se objevuje už pátý adaptér LA-EA5, který opět přináší jinou šíři podporovaných funkcí. V tomto případě se hrálo především na podporu autofokusu.



Nový adaptér si rozumí nejen s objektivy vybavenými zaostřovacími motorky SSM (Super Sonic wave Motor) a SAM (Smooth Autofocus Motor), ale také s objektivy bez motorku, kde byl autofokus řešen pomocí ozubeného převodu (např. Sonnar T* 135mm F1.8 ZA nebo Planar T* 85mm F1.4 ZA). Možné je tak využít fázovou detekci po celé ploše snímače, Real-Time Eye AF pro lidi i zvířata, Real-Time Tracking a AF/AE pro objektivy SAM a SSM, některé funkce umí i objektiv bez motorku (přesný rozsah podporovaných funkcí se ale může u konkrétních kombinací těl a objektivů lišit , podpora fázového AF s objektivy s převodem je dostupná jen u A7R IV a A6600).

Díky malým rozměrům adaptéru by ho mělo být možné použít i při nasazení vertikálního bateriového gripu. Co se týče podporovaných fotoaparátů, máme zde Sony A6100, A6400, A6600 (max. 11 fps), z full frame přístrojů je to pak A7 III, A7R III, A7R IV (do 10 fps), A7S III, A9 (do 10 fps) a A9 II (také do 10 fps). Adaptér má 66,0 mm v průměru a 31,7 mm na délku, váží pak 88 gramů. Do prodeje půjde v říjnu 2020 za cenu $249,99 (odhadem 6500-7000 Kč s DPH).



Ceny souvisejících / podobných produktů: