Sony představilo skládací full frame zoom FE 28-60mm F4-5.6

Sony dnes představila několik zajímavých novinek. Vedle fotoaparátu Sony A7c je to také nový setový objektiv FE 28-60mm F4-5.6 (SEL 2860). Ten má být díky skládací konstrukci výrazně kompaktnější než FE 28-70mm F3.5-5.6 . Oproti němu ale nabídne o trochu menší zoom a horší počáteční světelnost. Doufejme, že optická stránka na tom bude dobře. Novinka má tedy rozsah ohniskových vzdáleností 28 až 60 mm, což znamená úhel záběru 75° až 40° na full frame tělech a 2,1× optický zoom. Na APS-C je to po přepočtu 42 až 90 mm a úhly záběru 54° až 27°. Z pohledu zoomu a ohniskového rozsahu to tedy není příliš univerzální objektiv.

To bohužel platí i pro zaostřování. Minimální zaostřovací vzdálenost totiž činí 30 cm na nejširším úhlu záběru a 45 cm na nejužším, což znamená pouze 0,16× zvětšení. K zaostřování se používá lineární motorek. Optická konstrukce se skládá z 8 členů v 7 skupinách, jsou zde i 3 asférické členy. Světelnost dosahuje hodnot F4,0 až F5,6, maximálně lze clonit na F22 až F32, k čemuž slouží 7lamelová irisová clona. Objektiv má 66,6 mm v průměru a pouhých 45 mm na délku, váží pak 167 gramů (pro zajímavost, u 28-70mm verze je to 72,5×83 mm a 295 gramů). Nový objektiv podporuje filtry se 40,5mm průměrem. Stabilizaci nemá, spoléhá se na tu v tělech. Zajímavostí je zvýšená odolnost vůči prachu a vlhkosti. Cena nového zoomu byla stanovena na $499 a do prodeje půjde počátkem roku 2021. V setu s fotoaparátem A7C ale bude už koncem října.

