Sony údajně chystá A9x, A7 IV, novou RX i objektivy

V příštím roce by měla společnostpředstavit několik fotografických novinek. Tzv. "rumors" hovoří o příchodu několika nových fotoaparátů i objektivů. Patrně už na CES 2021 v lednu by se mohl objevit fotoaparát(zatím se neví, zda A9S nebo A9 III). I když A9 II byla představena teprve nedávno v říjnu 2019, šlo jen o jemné vylepšení modelu A9, takže nástupce dává smysl. Hovoří se o novém snímači se zhruba 50MPx rozlišením, který má zvládat 8K video při 30 fps bez přehřívání. Další vlastnosti (autofokus, EVF) by měly být převzaty z A7S III

Zhruba v polovině roku se očekává Sony A7 IV. Tentokrát by mělo dojít na novější full frame snímač, pravděpodobně s 30-32MPx rozlišením a rychlejším vyčítáním pixelů. Podle všeho se dostane na standardní EVF s rozlišením 3,69 mil. bodů, ale obrazová kvalita a AF by měly být na špičkové úrovni. Předpokládá se 4K 60p video (neuvést ho, to by byl už dnes velký přešlap). A7S III má pak dostat firmware s podporou 12bitového 4K/120p výstupu v RAWu přes HDMI.

Objevily se také informace o příchodu nového kompaktu řady Cyber-shot RX. Od posledního modelu RX100 VII tu máme totiž trochu časovou mezeru. O tomto modelu nevíme zatím nic. Dále se hovoří o brzkém příchodu Sony FE 16mm F1.8 GM, o něco později by se měl objevit Sony FE 35mm F1.4 GM.

