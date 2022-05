Sony údajně po téměř 3 letech představí 3 nové APS-C objektivy

APS-C formáty v poslední době nejsou v popředí zájmu skoro žádného výrobce a soustředí se na full frame (s výjimkou Fujifilmu, který nemá full frame). U Sony to došlo tak daleko, že poslední nový objektiv byl představen koncem srpna 2019, tedy před téměř 3 roky. Šlo o model E 16-55mm F2.8 . Objevují se však informace, že by se to mělo změnit a brzké době se měly představit dokonce 3 nové objektivy pro APS-C.

Podle nich by mělo jít o dva širokoúhlé pevné a hodně světelné objektivy 11mm F1.8 (16,5mm po přepočtu) a 15mm F1,4 (22,5 mm po přepočtu). Trojici by měl uzavírat širokoúhlý zoom 10-20mm F4.0 (15-30mm po přepočtu). Co se týče těl, zde se spekuluje o odložení vloggerského modelu řady ZV na druhou polovinu roku kvůli čipové krizi. Zde bude obsahovat 4K60p video v 10bitové hloubce, po čemž u APS-C u Sony mnozí už dlouho volají, je nezodpovězenou otázkou.