Sony v rozhovoru pohovořilo nejen o budoucnosti APS-C

Na serveru Phototrend se objevil rozhovor se zástupcem společnosti, kterým je Yu Takae. Jak už je to ale obvyklé, na spoustu otázek bylo odpovězeno vyhýbavě, přesto tu máme alespoň střípky. Spíše si však musíme domýšlet, čemu se chtěl vyhnout, a co to ve výsledku znamená. Celý rozhovor je k dispozici ve francouzštině , my si tu z něj vybereme jen některé informace. Takae např. hovořil o APS-C fotoaparátech, kde jsou dle něj požadavky uživatelů odlišné proti full frame přístrojům díky jejich menším rozměrům. Sony zde nastínilo, že chce vytvářet zajímavé produkty nejen pro video (čímž patrně mířilo na vloggerskou řadu ZV), ale také pro fotografy. Současně zmínil, že ZV-E10 je ve velké míře využívána i pro focení. Co přesně to znamená, těžko říci, patrně by se mohlo uvažovat o nějakém dalším hybridu, který by se soustředil na obě tyto oblasti zároveň (zde bych čekal spíše řadu ZV než A, ale těžko říci, víme však, že by se tak mělo stát na konci jara nebo začátku léta).