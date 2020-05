Sony v zisku: daří se senzorům, prodeje fotoaparátů a telefonů ale padají

Společnost Sony zveřejnila finanční výsledky za fiskální rok 2019 (duben 2019 - březen 2020). My se zde podíváme především na digitální fotoaparáty a telefony, nicméně se mrkneme i na další divize. Pokud jde o celé Sony, to je na tom i nadále docela dobře, přestože příjmy klesly z 8665,7 na 8259,9 mld. jenů (- 4,7 %) a mírně klesal i provozní zisk z 894,2 na 845,5 mld. jenů (-5,4 %). Provozní marže ale dosahuje 10,2 %, což je velmi slušné číslo. Velkou radost rozhodně dělala divize snímačů Imaging & Sensing Solutions (I&SS), kde příjmy vzrostly z 879,3 na 1070,6 mld. (+21,8 %) a dramaticky narostly zisky divize ze 143,9 na 235,6 mld. jenů (+63,7 %).

Dařilo se i filmové a zábavní divizi, které vzrostly příjmy (1011,9 mld., +2,5 %) i zisky (68,2 mld., +24,9 %). Hudební divizi sice vzrostly příjmy (849,9 mld., +5,3%), ale klesly zisky (142,3 mld., -38,8 %). Podobně na tom byly finanční služby (příjmy 1307,7 mld., +2,0 %, zisky 129,6 mld., -19,9 %). Zklamáním byla jedna z největších divizí Game & Network Services (G&NS), kde klesly příjmy (1977,6 mld., -14,5 %) i zisky (238,4 mld., -23,4 %).

Velmi zajímavé je to ale v divizi Electronics Products & Solutions (EP&S), což je právě ta, která nás zajímá nejvíce. Té výrazně klesaly příjmy z 2320,6 na 1991,3 mld. jenů (-14,2 %), nicméně kupodivu rostly zisky ze 76,5 na 87,3 mld. jenů (+14,1 %). Fotoaparáty šly dolů ze 421,5 na 384,1 mld. jenů (-8,9 %) a v případě posledních čtvrtletí fiskálních roků loni a letos šlo o pokles z 82,4 na 62,3 mld. jenů. (-24,4 %). Zde se hodně projevila koronavirová pandemie. Máme tu i počty zařízení a za FY18 bylo prodáno 3,6 milionu kusů digitálních fotoaparátů, za FY19 to bylo jen 2,9 milionu. Pokud se budeme bavit o posledním čtvrtletí FY18 a FY19, jde o pád ze 600 na 400 tisíc. Výše uvedená čísla ukazují, že fotoaparáty jsou asi 4,7 % celého Sony.

Součástí této divize jsou i telefony a tam je to docela tragédie. Prodeje smartphonů Xperia míří ke dnu a už tak nízká loňská čísla jsou letos ještě nižší. Sony ještě loni na jaře čekalo, že za FY19 prodá 5 milionů kusů. Už v létě poopravilo odhad na 4 miliony, aby ho později ještě dále snížilo na 3,5 milionu. Když se k tomu ale přidal ještě koronavir, nepovedlo se dosáhnout ani tohoto čísla a výsledkem bylo 3,2 milionu kusů. Loni to přitom bylo 6,5 milionu telefonů, jde tedy o více než 50% propad. Jen tak pro zajímavost, zatímco v Q3/FY19 (10/19-12/19) se prodalo 1,3 milionu kusů, v Q4/FY19 (01/20-03/20) to bylo už jen 400 tisíc telefonů. Mobilní produkty znamenaly příjmy ve výši 362 mld. jenů, jsou tak ještě menší částí Sony než fotoaparáty.

Ceny souvisejících / podobných produktů: