Sony vrací v letní akci cashback až 10000 Kč

Většinou se s akcemi cashback setkáváme na přelomu let kolem Vánoc. Některé společnosti mají ale i letní verze. Sem patří Sony, jeho letní cashback byl spuštěn 5. května a potrvá až do 31. července 2021. Žádost lze podat až od 30 dní po nákupu, přičemž ale musí být podána nejpozději do 30. září 2021 ve 23:59. Akce se týká blesků, fotoaparátů, objektivů, gripů a mikrofonů, pochopitelně však ne všech dostupných modelů.

CSC fotoaparáty:

A6600 - 3800 Kč

A6600 + SEL18135 - 3800 Kč

A7 III - 5000 Kč

A7 III + SEL24105G - 10000 Kč

A7 III + SEL2870 - 5000 Kč

A7R III - 7500 Kč

A7R IV - 7500 Kč

A9 - 7500 Kč

A9 II - 7500 Kč

Objektivy:

SEL100400GM - 2500 Kč

SEL100F28GM - 2500 Kč

SEL1018 - 1350 Kč

SEL1224G - 2500 Kč

SEL1224GM - 2500 Kč

SEL135F18GM - 2500 Kč

SEL1635GM - 5000 Kč

SEL1635Z - 5000 Kč

SEL1655G - 2500 Kč

SEL1670Z - 2500 Kč

SEL18200LE - 1350 Kč

SEL200600G - 2500 Kč

SEL20F18G - 2500 Kč

SEL24105G - 5000 Kč

SEL24240 - 2500 Kč

SEL2470GM - 5000 Kč

SEL2470Z - 5000 Kč

SEL24F14GM - 2500 Kč

SEL35F14Z - 2500 Kč

SEL35F18F - 1350 Kč

SEL35F28Z - 2500 Kč

SEL50F14Z - 2500 Kč

SEL55F18Z - 2000 Kč

SEL70200G - 5000 Kč

SEL70200GM - 7500 Kč

SEL70300G - 2500 Kč

SEL70350G - 1350 Kč

SEL85F14GM - 5000 Kč

SEL85F18 - 1350 Kč

SEL90M28G - 2500 Kč

SELP18110G - 10000 Kč

SELP28135G - 2500 Kč

Externí blesky:

HVL-F20M - 600 Kč

HVL-F32M - 800 Kč

HVL-F45RM - 1000 Kč

HVL-F60RM - 1800 Kč

Vertikální gripy:

VG-C3EM - 1000 Kč

VG-C4EM - 1350 Kč

Externí mikrofony:

ECM-B1M - 1000 Kč

XLR-K3M - 1600 Kč

