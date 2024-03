Sony vyvinulo 247MPx středoformátový snímač IMX811

Sony Semiconductor Solutions (SSS) představilo nový snímač IMX811 ve dvou variantách, a to IMX811-AAMR, který je monochromatický, a IMX811-AAQR, který má barevnou basku. Tento CMOS čip je středoformátový (Typ 4.1) se 64,84mm úhlopříčkou, přičemž zajímavý je zejména svým extrémně vysokým rozlišením. To celkové totiž činí 261,9 MPx, což znamená 19680×13308 pixelů. Efektivně se využívá trochu méně, a to 247,04 MPx (19240×12840 pixelů). Aktivních pixelů je pak 245,76 MPx (19200×12800 pixelů). Z poměru stran 3:2 a úhlopříčky tak můžeme odvodit i rozměry čipu 54×36 mm (celé LGA má 75×63,6 mm). Každý pixel má velikost zhruba 2,8 µm.



Při plném rozlišení dokáže vyčítat pixely s až 16bitovou barevnou hloubkou, a to rychlostí max. 5,3 fps. Pokud se sníží hloubka na 14 bitů, rychlost stoupne na 10,5 fps. Ve 12bitové hloubce je pak možné snímat s 12,4 fps. Snímač má klasickou závěrku typu "rolling shutter", jde tedy o postupné vyčítání po řádcích. Sony cílí tento snímač na průmyslové kamery, to ale ještě neznamená, že se nikdy neobjeví v nějakém relativně normálním fotoaparátu.