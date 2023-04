Sony WPA vyhrál snímek vytvořený AI, "fotograf" cenu odmítl

Fotograf Boris Eldagsen se v poslední době věnuje hrátkám s generativní AI a zkouší, co vše s její pomocí může vygenerovat. Jeden takový snímek ze zájmu zaslal i do soutěže Sony World Photography Awards (WPA). Ten se porotě natolik líbil, že vyhrál první místo v otevřené kreativní kategorii. A zde to začalo být zajímavé. Za prvé se ukázalo, že generativní AI je už natolik dobrá, že dokáže vyhrát prestižní fotografickou soutěž. Pochopitelně takový snímek "nevypotí" na první dobrou, ale vyžaduje od uživatele mnohonásobné upravování příkazu a jak sám říká Eldagsen, jde o dlouhou spolupráci člověka a softwaru, kde je člověk v celém procesu režisérem.



Eldagsen porotu World Photography Organization (WPO) na to, že jde o snímek vygenerovaný pomocí AI, upozornil s tím, že chce, aby tento případ rozproudil debatu na téma umělé inteligence a umění. Jak sám ale upozorňuje na svém blogu , tato informace se v rámci organizace nedostala dál a v další konverzaci se další lidé tvářili, že o vlivu AI na vítězný snímek nic nevědí, nebo jeho žádost o debatu přecházeli a nepodávali o snímku pravdivé informace. WPO naopak umělce obviňuje z uvádění zavádějících informací a nemožnosti s ním vést další konstruktivní dialog. Eldagsen cenu odmítl převzít a snímek byl nakonec stažen. Celá záležitost dle něj ukázala, že fotografické soutěže dnes nejsou připraveny na snímky vytvořené pomocí AI, a že nechtějí vést dialog o tom, jak tuto situaci řešit.