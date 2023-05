Sony Xperia 1 V přináší snímač Exmor T, má nabídnout DR full framu

Společnost Sony představila nový smartphone Xperia 1 V. Jak už je u posledních telefonů této značky obvyklé, soustředí se spíše na úzkou skupinu tvůrců a novinka není výjimkou. Jako první přináší nový snímač Exmor T, který je dvouvrstvým snímačem typu CMOS BSI, který přesouvání fotodiod vpřed posouvá ještě dál. Tentokrát byla fotografická vrstva už úplně oddělena a fotodiody jsou nyní na jiném substrátu než tranzistory. To umožnilo dále zvětšit účinnou plochu pixelů a ve výsledku výrazně snížit šum a zvýšit dynamický rozsah. Saturační úroveň signálu (počet elektronů, které dokáže uchovat bez vzniku přepalu) se zdvojnásobila a Sony hovoří o tom, že tento snímač zvládá dosahovat dynamického rozsahu srovnatelného s full frame fotoaparáty.



Tento průlomový senzor je typu 1/1,35", je tedy jeden z těch největších, ale nikoli největší (některé nové telefony mají dokonce 1,0" snímač ). Je ale docela dobře možné, že díky této nové technologii bude ve výsledku fotit lépe než jeho větší kolegové. Celkové rozlišení čipu je 52 MPx, efektivně se využívá 48 MPx a pomocí pixel binningu pak vznikají 12MPx snímky. Pixely mají 1,12µm velikost (2,24µm po sloučení). Samozřejmostí je u takového telefonu focení do JPEGu i do RAWu (DNG). Objektiv má přepočtenou 24mm ohniskovou vzdálenost, úhel záběru 84° a světelnost je F1,9. Těšit se můžete na 4K HDR video, a to až do frekvence 120 fps. Nechybí optická stabilizace Optical SteadyShot, sledování objektu, zaostřování na oči, barevný režim S-Cinetone a podpora až 6 LUT, je zde režim pro videorecenze produktů a funkce externího monitoru pro živé streamování. Videa je možné ukládat do formátu MP4 s kodekem H.264 nebo H.265.