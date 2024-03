Streamovací kamera Logitech Mevo Core dostala velký 4/3" snímač

Společnost Logitech rozšiřuje nabídku svých streamovacích kamer o nový model Mevo Core, který se může chlubit velkým 4/3" snímačem. Ten je schopen natáčet UHD 4K video maximálně při 30 fps a datovém toku 40 Mbps. To nejsou nějaké dech beroucí hodnoty, pro streamování to ale stačí. Ve Full HD je také maximem 30 fps a lze si vybrat datový tok 20 nebo 40 Mbps. Používá se kodek H.265 nebo H.265/HEVC. Kamera má nejen 4/3" snímač, ale také bajonet Micro Four Thirds, podporuje tak širokou nabídku existujících objektivů nejrůznějších značek (Logitech testoval např. Olympus 14-42mm EZ, Lumix 14-42mm PZ, Lumix 45-175mm PZ a Sigma 16mm). U videa lze ovládat korekci expozice od -3 EV do +3 EV.



Pro přenos dat lze využívat rozhraní Wi-Fi 6E (s možností spojení více kamer dohromady), dále tu máme i Bluetooth 5.1 pro komunikaci, samozřejmostí je podpora streamovacího protokolu RTMP a možnost přímého streamování na sociální sítě jako YouTube nebo Twitch. Najdeme tu dva porty USB-C, jeden HDMI, jeden 3,5mm jack TRS a jeden microSD. Zvuk do kamery dostanete několika různými způsoby, a to jak výše zmíněným audio jackem, přes USB Audio (redukce do USB-C), z mikrofonu v mobilním zařízení a pomocí aplikace Mevo Go. Procesorem v kamerce je Ambarella H22S85.



Mevo Core má rozměry 82,4×90×90 mm a váží 700 gramů včetně akumulátoru, který má kameře zajistit 6hodinovou výdrž pro streamování. Akumulátor se dá vyměňovat, není tedy napevno. Na těle kamery jsou čtyři závity pro stativ. Cena byla stanovena na 999,99 USD.