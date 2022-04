Střednědobý plán Nikonu: vyšší prodeje high-endu, více videa a objektivů

Nikon jsou i zmínky o tom, co je v plánu pro fotografickou divizi společnosti. Stejně jako většina výrobců, i Nikon se chce soustředit především na profesionály a nadšence. Cílem je, aby se průměrná cena prodaného fotoaparátu zvýšila o 20 % (to nemusí nutně znamenat zdražení fotoaparátů, ale také poměrně nižší prodeje low-endu, tedy klidně i jen vyšší prodeje high-endu za stávající ceny - cest k tomuto cíli je hned několik). Společnost by chtěla zvýšit roční prodeje z cca 270 na více než 300 tisíc kusů fotoaparátů ILC. Cílem je také přinést některé z funkcí high-endového modelu Z9 do nižších tříd.

V nedávno zveřejněném střednědobém plánu společnostijsou i zmínky o tom, co je v plánu pro fotografickou divizi společnosti. Stejně jako většina výrobců, i Nikon se chce soustředit především na profesionály a nadšence. Cílem je, aby se průměrná cena prodaného fotoaparátu zvýšila o 20 % (to nemusí nutně znamenat zdražení fotoaparátů, ale také poměrně nižší prodeje low-endu, tedy klidně i jen vyšší prodeje high-endu za stávající ceny - cest k tomuto cíli je hned několik). Společnost by chtěla zvýšit roční prodeje z cca 270 na více než 300 tisíc kusů fotoaparátů ILC. Cílem je také přinést některé z funkcí high-endového modelu Z9 do nižších tříd.

Do roku 2025 by chtěl mít Nikon v nabídce přes 50 objektivů pro Z-Mount a dosáhnout toho, aby majitel tohoto systému měl v průměru alespoň 2 objektivy. Nikon se chce také více soustředit na funkce spojení s videosekvencemi, v plánu je také přinést více pokročilé funkce pro vzdálené ovládání přístroje a automatický záznam. Jako další tu máme soustředění se na licenční byznys. Divize by měla ideálně dosahovat příjmů okolo 200 mld. jenů a přinášet stabilně provozní marži okolo 10 %.