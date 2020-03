Středoformátová Leica S3 se 64 MPx se konečně dostává na trh

Leica S3. Teprve v těchto týdnech se ale oficiálně představuje finální verze a půjde do obchodů. Novinka má velký senzor bez low-pass filtru s rozměry 30×45 mm a rozlišením 64 MPx, což znamená 4,6 μ m pixely. Je schopen dodávat 14bitové RAWy (ty mají cca 70 MB) a dosahovat dynamického rozsahu až 15 EV. Jeho crop faktor činí 0,8.

Leicu S3 lze použít i k natáčení videa, zvládne dokonce Cinema 4K rozlišení 4096×2160 pixelů při 24 fps. Ve Full HD (1920×1080 pixelů) je pak maximem 30 fps. Natáčí se překvapivě do formátu MOV s Motion JPEG, barevné vzorkování je 8bitové formátu 4:2:2. Stereo mikrofon lze nahradit externím mikrofonem, lze využít i zvukový výstup do sluchátek.

Fotoaparát podporuje citlivosti od ISO 100 do ISO 51200, časy mohou být od 1/4000 sekundy do 8 minut. Samozřejmostí je automatika, priorita clony, času a plný manuál. K dispozici máme expoziční bracketing pro 3 nebo 5 snímků s rozdíly až 3 EV mezi expozicemi, korekce expozice nabídne +/-3 EV a sekvenční snímání pak maximálně 3 fps. Závěrka je mechanická, štěrbinová, ale s objektivy CS lze pak využít centrální závěrku v objektivu. Synchronizační čas blesku je jen 1/125 sekundy, pro objektivy CS je to ale díky centrální závěrce už 1/1000 sekundy a je podporována i vysokorychlostní synchronizace s časem až 1/4000 sekundy.



Najdeme tu obrovský pentaprizmatický hledáček s 0,87× zvětšením (1,09× po přepočtu) a 98% pokrytím. 3,0" LCD má klasické rozlišení 921.600 bodů (640×480 RGB pixelů), chrání ho sklo Gorilla Glass. Buffer má kapacitu 2 GB, podporovány jsou pak paměťové karty až SDXC včetně UHS-II rozhraní. K dispozici je Wi-Fi 802.11n i GPS, máme tu rozhraní USB-C a HDMI typu C.

O napájení se stará Li-Ion akumulátor BP-PRO1 s napětím 7,3 V a vysokou kapacitou 2300 mAh. Hořčíkové tělo s hliníkovými prvky měří 160×80×120 mm a bez baterie váží 1260 gramů. Cena těla fotoaparátu byla stanovena na $18995, do prodeje půjde už v tomto březnu.

