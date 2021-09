Středoformátový Fujinon GF 35-70mm F4.5-5.6 WR přináší skládací konstrukci

Společnost Fujifilm představila také nový zoomovací objektiv Fujinon GF 35-70mm F4.5-5.6 WR pro svůj středoformátový systém. Novinka má reálné ohniskové vzdálenosti 35-70 mm, což dává po přepočtu 28-55 mm a úhly záběru 76° až 42,7°. Jeho světelnost má hodnoty F4,5-5,6, což přepočteno na full frame odpovídá F3,6-4,5. Maximální hodnota 9lamelové clony je F32. Objektiv se skládá z 11 členů uspořádaných do 9 skupin, je zde jeden asférický a 2 ED členy.

Objektiv může zaostřit od 35 cm a dosáhnout maximálně 0,28× zvětšení, zaostřování má na starosti krokový motorek a zvládat to má od 0,13 sekundy. Je zajímavý svou skládací konstrukcí, takže do 35mm polohy se teprve musí "zazoomovat". Ve složeném stavu má 84,9 mm v průměru a 73,9 mm na délku. Váží 390 gramů (např. s tělem GFX 50S II tak váží celý fotoaparát okolo 1,3 kg) a používá filtry se 62mm průměrem. Objektiv je utěsněný na 9 místech, neměl by mu vadit déšť nebo -10°C mrazy. V prodeji bude od listopadu za cenu 999 USD, případně bude součástí setu s GFX 50S II za příplatek 500 USD.

