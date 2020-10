Studentka dostala pokutu 6600 liber za selfie, důkaz porušení karantény

V historii se už několikrát stalo, že si na sebe lidé sami ušili bič a pomocí sociálních sítí sami dobrovolně uveřejnili důkazy své viny. Jeden z dalších případů porušení nařízení se stal v Británii, kde mladá 22letá studentka fotografie Carys Ann Ingram sdílela na Instagramu něco, co neměla. Letěla z Manchesteru za rodinou domů na ostrov Jersey, přičemž měla jít do karantény na 5 dní. Po této době měla jít na test, zda se infikovala koronavirem. Později se zjistilo, že v letadle seděla blízko někoho, kdo byl infikován, takže se karanténa měla prodloužit na 8 dní a měla jít na další test.

ilustrační foto, autor: Maëlick from Charleroi, Belgium [ CC BY-SA 2.0 ], přes Wikimedia Commons

Jenže tak se nestalo. Mladá žena šla na nákupy, do restaurace i na návštěvu k přátelům. A jak je dnes už zvykem, nezapomněla to řádně dokumentovat selfie snímky, které zveřejnila na svém účtu na Instagramu. To se ale zároveň stalo důkazem toho, že nesedí doma v karanténě, ale běhá venku, kde kvůli nařízením a karanténě nemá co dělat. Zákon na sebe nenechal dlouho čekat a studentka dostala na vybranou. Buď zaplatí pokutu ve výši 6600 liber (po přepočtu 200 tisíc Kč), nebo půjde na 6 měsíců do vězení. Vybrala si první možnost.

