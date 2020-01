Svatební fotografka lhala snímky z fotobanky, pár tak "zopakoval" svatbu

Focení svatby je dosti náročná disciplína a svěřit to amatérovi nemusí být zrovna tím správným krokem. Otázkou ale je, jak poznat amatéra. Lin a Brendan Laveryovi si pro svůj sváteční den objednali svatební fotografku, která vypadala být profesionálem, ale nestačili se divit tomu, co pak dostali. Fotografie byly špatně zaostřené a měly různé další chyby. Bylo to zvláštní, neboť fotografka měla ve svém portfoliu na stránkách hezké svatební fotografie, ale ty jejich se od nich výrazně lišily.

Vyšlo totiž najevo, že některé snímky nebyly ve skutečnosti její, ale stáhla si je na fotobankách. Vzhledem k tomu, že pár zaplatil 100 liber na hodinu (celkově 200 liber), byl pochopitelně pořádně naštvaný. Nepochodil ani na Facebooku, kde je fotografka zablokovala. Novomanželé zvažovali úpravu fotografií ve Photoshopu nebo jiném editoru, ale snímky byly tak zlé, že to zavrhli a rozhodli se k radikálnímu řešení. Půjčili si svatební šaty znovu, najali jiného fotografa a svatbu si za dalších 330 liber částečně zopakovali, tedy zahráli znovu ty okamžiky, ze kterých chtěli mít hezké fotografie.

